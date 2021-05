“La voce della bambina” Denise Pipitone | al Live la testimonianza choc sulla telefonata ad Anna Corona

(Di lunedì 10 maggio 2021) In questi giorni è stata riaperta l’inchiesta sul caso di, lascomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre 2004 dalla casanonna materna. La scorsa settimana la casa di, ex moglie di Pietro Pulizzi, ex marito del padre naturale di, è stata perquisita ma non è stata trovata nessuna traccia. I vigili del fuoco e i carabinieri del Ris sono stati al lavoro fino alle 20.15 di mercoledì 5 maggio nella palazzina, cercando anche con le carte del catasto alla mano, eventuali tracce di lavori di muratura fatti negli ultimi anni. Controlli anche nel garage e in una botola, con un pozzo, fatti dopo una segnalazione, non anonima, che indicava agli investigatori alcune notizie ritenute “molto interessanti”. Controlli anche all’interno ...

Advertising

francescacheeks : Mio PADRE così, de botto, senza senso: “ma Lorde quando fa uscire il disco?” QUEEN HAI CAPITO? Ti aspettiamo a gra… - sbonaccini : L'Emilia-Romagna ti stupisce sempre: l'emozione di borghi antichi, città d'arte, della costa romagnola e dell’Appen… - RaiCultura : Il professor Barbero è la voce narrante del docufilm, in prima visione, dedicato a Napoleone in occasione del bicen… - gabry19hs : RT @xbego0dx: @bluejfrost haikyuu e la forma della voce sensa esitazione li ho guardati fin troppe volte entrambi e continuo a farlo - enterorgermin : @paperss2106 Io sono sempre più innamorata della tua voce -

Ultime Notizie dalla rete : voce della

Voce Giallo Rossa

Che cosa? "Ci portiamo sempre dietro qualcosa, dipende: magliette, maglioni, la copiaCoppa ... lei, per mantenerne viva la memoria? "Rivediamo continuamente i filmini in cui si sente la sua,......diceva di capire il dolore di Piera Maggio ma di non avere nulla a che fare con la scomparsa... sui social ha scritto un post contro Quarto grado per avere datoalla Corona e ha detto così: "...L’assessore all’Economia Achille Spinelli difende l’investimento: aeroporto di Verona fondamentale in chiave Olimpiadi invernali del 2026 ...Fu assassinato mentre, solo, senza scorta, la mattina del 21 settembre del 1990 andava in tribunale. La festa per la beatificazione il 29 ottobre ...