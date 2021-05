La verità sui malori di Awed e Andrea Cerioli: lo youtuber non è davvero svenuto all’Isola 2021 (Di lunedì 10 maggio 2021) Qualche giorno fa avevano destato non poche preoccupazioni le notizie sullo stato di salute di alcuni concorrenti dell’Isola dei Famosi. In un’edizione già segnata dagli infortuni e dagli abbandoni infatti, anche Andrea Cerioli e Awed avevano manifestato problemi fisici, richiedendo l’intervento dei medici delle Honduras. Ora però pare che sia emersa una nuova verità sull’episodio. Alcune fonti spiegano che la situazione è stata meno grave di quanto si è detto. Andrea Cerioli e Awed: naufraghi in preda ai malori Pochi giorni fa, dalle Honduras erano giunte notizie tutt’altro che rincuoranti. Pare infatti che Andrea Cerioli abbia accusato un malore all’Isola, recandosi poi dai medici del ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Qualche giorno fa avevano destato non poche preoccupazioni le notizie sullo stato di salute di alcuni concorrenti dell’Isola dei Famosi. In un’edizione già segnata dagli infortuni e dagli abbandoni infatti, ancheavevano manifestato problemi fisici, richiedendo l’intervento dei medici delle Honduras. Ora però pare che sia emersa una nuovasull’episodio. Alcune fonti spiegano che la situazione è stata meno grave di quanto si è detto.: naufraghi in preda aiPochi giorni fa, dalle Honduras erano giunte notizie tutt’altro che rincuoranti. Pare infatti cheabbia accusato un malore, recandosi poi dai medici del ...

