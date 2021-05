La tazza che tiene caldo il caffè per quattro ore (Di lunedì 10 maggio 2021) C’è a chi piace ma il caffè shakerato o con ghiaccio resta una preferenza relegata a una cerchia assai ristretta, eppure quando si è alla scrivania o immersi in lunghe sedute di lavoro, capita talvolta di ritrovarsi la bevanda fredda e quindi imbevibile. Una tazza riscaldata può rivelarsi un rimedio per aggirare il problema, in particolare Bolt, che sfrutta una base rimovibile in grado di mantenere bollente il liquido interno fino a quattro ore. Non a una sola temperatura ma a tre livelli: per impostare la gradazione preferita, che va dai 45 ai 65 gradi centigradi, è sufficiente tenere premuto uno dei pulsanti del supporto che illumina il led corrispondente e si spegne in automatico 15 secondi dopo. Disponibile in cinque colori e dotata di ingresso usb type-c per la ricarica della batteria da 5400 mAh, la tazza da 0,3 ... Leggi su wired (Di lunedì 10 maggio 2021) C’è a chi piace ma ilshakerato o con ghiaccio resta una preferenza relegata a una cerchia assai ristretta, eppure quando si è alla scrivania o immersi in lunghe sedute di lavoro, capita talvolta di ritrovarsi la bevanda fredda e quindi imbevibile. Unariscaldata può rivelarsi un rimedio per aggirare il problema, in particolare Bolt, che sfrutta una base rimovibile in grado di mantenere bollente il liquido interno fino aore. Non a una sola temperatura ma a tre livelli: per impostare la gradazione preferita, che va dai 45 ai 65 gradi centigradi, è sufficiente tenere premuto uno dei pulsanti del supporto che illumina il led corrispondente e si spegne in automatico 15 secondi dopo. Disponibile in cinque colori e dotata di ingresso usb type-c per la ricarica della batteria da 5400 mAh, lada 0,3 ...

La tazza che tiene caldo il caffè per quattro ore Wired.it La tazza che tiene caldo il caffè per quattro ore Con una base rimovibile e ricaricabile tramite usb-c, Bolt può mantenere il liquido interno a una temperatura tra i 45 e i 65 gradi centigradi. Ed è la prima del suo genere che si può lavare in lavast ...

