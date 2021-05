La tappa del Giro d'Italia in memoria di Marco Pantani (Di lunedì 10 maggio 2021) AGI - Con il piemontese Filippo Ganna ancora in maglia rosa dopo l'arrivo a Novara con la vittoria di tappa del belga Tim Merlier, la carovana del Giro d'Italia riparte lunedì da Biella. Una tappa nel segno della memoria di Marco Pantani, che proprio sulla salita che unisce la città con il santuario di Oropa nel 1999 visse uno dei momenti più epici della sua carriera, quando, lanciato verso il traguardo in salita fu fermato dalla rottura del cambio e perse una quarantina di secondi. In una rimonta straordinaria, rimasta nella memoria degli appassionati come uno degli episodi più belli della storia ultracentenaria del Giro, Pantani riprese e superò ben quarantotto corridori giungendo primo all'arrivo a 1.200 metri di ... Leggi su agi (Di lunedì 10 maggio 2021) AGI - Con il piemontese Filippo Ganna ancora in maglia rosa dopo l'arrivo a Novara con la vittoria didel belga Tim Merlier, la carovana deld'riparte lunedì da Biella. Unanel segno delladi, che proprio sulla salita che unisce la città con il santuario di Oropa nel 1999 visse uno dei momenti più epici della sua carriera, quando, lanciato verso il traguardo in salita fu fermato dalla rottura del cambio e perse una quarantina di secondi. In una rimonta straordinaria, rimasta nelladegli appassionati come uno degli episodi più belli della storia ultracentenaria delriprese e superò ben quarantotto corridori giungendo primo all'arrivo a 1.200 metri di ...

