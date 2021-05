La studentessa che ha ricevuto 6 dosi di vaccino Pfizer: 'Ho avuto paura ma non denuncerò nessuno, tutti sbagliano' (Di lunedì 10 maggio 2021) Le hanno e finisce in ospedale. Una studentessa di psicologia clinica è ricoverata in osservazione all'ospedale di Massa (Massa Carrara) dove le sue condizioni non sembrano essere gravi anche se i ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 maggio 2021) Le hanno e finisce in ospedale. Unadi psicologia clinica è ricoverata in osservazione all'ospedale di Massa (Massa Carrara) dove le sue condizioni non sembrano essere gravi anche se i ...

Advertising

HuffPostItalia : La 23enne che ha ricevuto 6 dosi di vaccino: 'Ho capito subito che qualcosa era andato storto' - Corriere : La studentessa che ha avuto 6 dosi di vaccino: «Ho paura e mi fa male tutto, ma perdono... - dasar : RT @mante: Pensavo che la notizia fosse che in Toscana vaccinano inconcepibilmente una studentessa 23enne invece no, la notizia sarebbe che… - unfuckwitablex_ : mamma so che dovrei pensare ad altro tipo alla scuola, ma ad aprile dell’anno prossimo, quindi cambiano tante cose… - MattiaMina91 : Ricordiamo che la priorità è Putin perché ha avvelenato un ex nazista e ha messo agli arresti domiciliari una stude… -