La Salernitana torna in A | esplode la festa per le strade 

AGI - La festa per il ritorno in serie A della Salernitana esplode pochi minuti prima del fischio finale della gara di Pescara, quando ormai la vittoria (e conseguente promozione) appare certa con i granata che vincono 3-0 in casa della squadra abruzzese, già retrocessa in Lega Pro. A Salerno tifosi in strada tra lanci di fumogeni, clacson impazziti, bandiere e cori per il ritorno dei campani dopo 23 anni nel massimo campionato. Sul lungomare, all'altezza di piazza della Concordia, così come anche in altre strade, grande dispiegamento di forze dell'ordine per controllare la festa dei salernitani. Ma durante i festeggiamenti in città, sul lungomare Trieste, un giovane tifoso, Loris Del Campo, di 18 anni, è morto in seguito a un incidente stradale. Il giovane, conosciuto negli ambienti del tifo granata, era alla guida ...

