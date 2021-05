La Salernitana batte il Pescara 0-3: è promozione in Serie A dopo 23 anni! (Di lunedì 10 maggio 2021) La Salernitana torna in Serie A, dopo la grande vittoria ottenuta oggi sul campo del Pescara con il risultato di 0-3. Decisive le reti tutte nel secondo tempo di Anderson, Casasola e Tutino. Al termine di una stagione vissuta sempre nei piani alti della classifica, i tifosi salernitani possono finalmente festeggiare il ritorno nella massima Serie dopo ventitré anni di assenza. Il club granata fu costretto a scomparire dal calcio causa il fallimento per debiti nella stagione 2010\11, ripartì dalla Serie D 2011-2012 attraverso il Salerno Calcio, che venne fondato da Claudio Lotito e Marco Mezzaroma. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 10 maggio 2021) Latorna inA,la grande vittoria ottenuta oggi sul campo delcon il risultato di 0-3. Decisive le reti tutte nel secondo tempo di Anderson, Casasola e Tutino. Al termine di una stagione vissuta sempre nei piani alti della classifica, i tifosi salernitani possono finalmente festeggiare il ritorno nella massimaventitré anni di assenza. Il club granata fu costretto a scomparire dal calcio causa il fallimento per debiti nella stagione 2010\11, ripartì dallaD 2011-2012 attraverso il Salerno Calcio, che venne fondato da Claudio Lotito e Marco Mezzaroma.

