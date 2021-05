La rivelazione di Report: “Berlusconi sapeva che Renzi avrebbe fatto cadere il governo Letta” (Di lunedì 10 maggio 2021) Silvio Berlusconi sapeva che Matteo Renzi avrebbe fatto cadere il governo di Enrico Letta una settimana prima delle dimissioni da parte dell’attuale segretario del Partito Democratico a febbraio 2014. Lo rivela una registrazione inedita che sarà trasmessa questa sera da Report, secondo quanto riportato da Il fatto Quotidiano. Parte dell’audio, che riprende una conversazione avvenuta il 6 febbraio 2014 tra Berlusconi e uno dei giudici che lo aveva condannato per frode fiscale, era già stato mandato in onda la scorsa settimana dalla trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci. Nella parte già trasmessa da Report, il giudice di Cassazione definiva una “porcheria” la condanna a quattro anni ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 maggio 2021) Silvioche Matteoildi Enricouna settimana prima delle dimissioni da parte dell’attuale segretario del Partito Democratico a febbraio 2014. Lo rivela una registrazione inedita che sarà trasmessa questa sera da, secondo quanto riportato da IlQuotidiano. Parte dell’audio, che riprende una conversazione avvenuta il 6 febbraio 2014 trae uno dei giudici che lo aveva condannato per frode fiscale, era già stato mandato in onda la scorsa settimana dalla trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci. Nella parte già trasmessa da, il giudice di Cassazione definiva una “porcheria” la condanna a quattro anni ...

Advertising

infoitinterno : Report, 'Silvio Berlusconi sapeva della caduta del governo Letta': gli audio sulla rivelazione di Matteo Renzi - Bianca34874951 : RT @Libero_official: #Renzi ancora nel mirino di #Report: gli audio in cui #Berlusconi rivelerebbe di aver scoperto dall'allora piddino del… - PAOLAGOSTINI : RT @Libero_official: #Renzi ancora nel mirino di #Report: gli audio in cui #Berlusconi rivelerebbe di aver scoperto dall'allora piddino del… - Libero_official : #Renzi ancora nel mirino di #Report: gli audio in cui #Berlusconi rivelerebbe di aver scoperto dall'allora piddino… - sayaddhina : @PSchioppa @Aldebaran_4 Letta fu sfiduciato in direttivo PD da 136 voti tra cui i vari Franceschini etc. Era nell'a… -