La regina Elisabetta e il primo discorso (online) dopo la morte di Filippo (Di lunedì 10 maggio 2021) La regina Elisabetta torna a far sentire la sua voce, per la prima volta dopo l’addio all’adorato marito, il principe Filippo. Sul profilo ufficiale di Buckingham Palace è apparsa una clip della sovrana che dialoga in videoconferenza con alcuni membri della Royal Life Saving Society, un’organizzazione benefica del Commonwealth che previene le morti per annegamento e di cui detiene il patrocino dal 1952. Leggi su vanityfair (Di lunedì 10 maggio 2021) La regina Elisabetta torna a far sentire la sua voce, per la prima volta dopo l’addio all’adorato marito, il principe Filippo. Sul profilo ufficiale di Buckingham Palace è apparsa una clip della sovrana che dialoga in videoconferenza con alcuni membri della Royal Life Saving Society, un’organizzazione benefica del Commonwealth che previene le morti per annegamento e di cui detiene il patrocino dal 1952.

Advertising

blello2 : RT @SMaurizi: la mia solidarietà ai giornalisti di @report: sotto accusa per aver pubblicato una notizia vera. Manco la regina Elisabetta p… - GCagnino : RT @SMaurizi: la mia solidarietà ai giornalisti di @report: sotto accusa per aver pubblicato una notizia vera. Manco la regina Elisabetta p… - tormentony : RT @SMaurizi: la mia solidarietà ai giornalisti di @report: sotto accusa per aver pubblicato una notizia vera. Manco la regina Elisabetta p… - n3tr4mbl3r1 : RT @SMaurizi: la mia solidarietà ai giornalisti di @report: sotto accusa per aver pubblicato una notizia vera. Manco la regina Elisabetta p… - giap87625642 : RT @SMaurizi: la mia solidarietà ai giornalisti di @report: sotto accusa per aver pubblicato una notizia vera. Manco la regina Elisabetta p… -