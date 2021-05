La Puglia si segnala come una delle peggiori regioni nella gestione dei vaccini per il Covid 19 E ci si ricorda perché ci si trasferisce a vivere al nord

Leggi su iodonna

(Di lunedì 10 maggio 2021) AntoBaccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Sono in tanti i lavoratori in smart working che hanno approfittato della possibilità di operare a distanza per passare più tempoterra d’origine e, potendo, in famiglia. Per me questo è stato l’unico vantaggio della situazione catastrofica che stiamo vivendo. Tornare aal Sud, per me, dopo aver passato 30 anni in giro trae Centro Italia, è l’esperienza che mi mancava per capire se il giorno in cui decisi di lasciarmi tutto alle spalle e trasferirmi, ragazza di poco più di 20 anni, avevo fatto la scelta giusta. Già,a far quadrare i conti oggi non basta il fatto, sia pure fondamentale, di aver in questo modo realizzato il mio sogno: fare la giornalista in un quotidiano.il mio personale ...