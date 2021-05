La Pubblica Amministrazione digitale accelera gli investimenti sulle imprese (Di lunedì 10 maggio 2021) Decondo il Market Watch PMI di Banca Ifis: un’azienda su due facilitata dalla relazione tecnologica sia nei piccoli che grandi Comuni La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione non solo facilita le Piccole e Medie imprese d’Italia ma ha un diretto effetto sui loro investimenti tecnologici. Lo rileva l’osservatorio Market Watch PMI con una survey realizzata dall’Ufficio Studi di Banca Ifis in collaborazione con Format Research, condotta tra marzo e aprile su un campione rappresentativo di 552 imprese italiane. Senza forti differenze tra piccoli Comuni e grandi centri, un’impresa su due (il 51%) riconosce oggi la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione come un fattore facilitante nella relazione, mentre un 42% pensa che l’evoluzione tecnologica sarà un ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 maggio 2021) Decondo il Market Watch PMI di Banca Ifis: un’azienda su due facilitata dalla relazione tecnologica sia nei piccoli che grandi Comuni La digitalizzazione dellanon solo facilita le Piccole e Medied’Italia ma ha un diretto effetto sui lorotecnologici. Lo rileva l’osservatorio Market Watch PMI con una survey realizzata dall’Ufficio Studi di Banca Ifis in collaborazione con Format Research, condotta tra marzo e aprile su un campione rappresentativo di 552italiane. Senza forti differenze tra piccoli Comuni e grandi centri, un’impresa su due (il 51%) riconosce oggi la digitalizzazione dellacome un fattore facilitante nella relazione, mentre un 42% pensa che l’evoluzione tecnologica sarà un ...

Advertising

Confindustria : Finalmente nel #PNRR si vede una visione di Paese. Le imprese ci sono e daranno il loro contributo. Ora dobbiamo av… - MinLavoro : #Smartworking nella Pubblica Amministrazione: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con le nuove disposizioni… - frankponch72 : @AndreaBrenna4 Un mio amico, per rifare una facciata di un edificio di interesse storico , ci mette dei secoli per… - nicocorradini74 : RT @ComPAfvg: ??Una bella opportunità per candidarti a presentare anche le tue esperienze! ?Il 20, 25 e 26 maggio partecipa al convegno la #… - anci_fvg : RT @ComPAfvg: ??Una bella opportunità per candidarti a presentare anche le tue esperienze! ?Il 20, 25 e 26 maggio partecipa al convegno la #… -

Ultime Notizie dalla rete : Pubblica Amministrazione La svolta di Biden per una aliquota minima globale ...accresciuto fabbisogno di gettito per bilanciare il generalizzato incremento della spesa pubblica ...al ribasso tra paesi Altre due importanti novità del pacchetto elaborato dall'amministrazione Biden ...

PREU: prelievo erariale unico sui giochi prorogato dalla conversione del Sostegni 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al ... è stato emanato il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ...

Requisiti di capacità tecnico-professionale e nozione di pubblica amministrazione moltocomuni AlerionCleanpower, avvio delle attività per l'aumento del capitale Il consiglio di amministrazione di AlerionCleanpower ha avviato le attività funzionali e propedeutiche al collocamento di azioni che saranno emesse nell'ambito del possibile aumento del capitale a pag ...

I comuni piemontesi pronti a cogliere le opportunità del cloud 330 comuni piemontesi hanno aderito al bando per migrare i propri applicativi sul cloud regionale Nivola, realizzato dal CSI Piemonte ...

...accresciuto fabbisogno di gettito per bilanciare il generalizzato incremento della spesa...al ribasso tra paesi Altre due importanti novità del pacchetto elaborato dall'Biden ...110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sullasicurezza, di cui al ... è stato emanato il decreto del Direttore Generale dell'autonoma dei monopoli di Stato ...Il consiglio di amministrazione di AlerionCleanpower ha avviato le attività funzionali e propedeutiche al collocamento di azioni che saranno emesse nell'ambito del possibile aumento del capitale a pag ...330 comuni piemontesi hanno aderito al bando per migrare i propri applicativi sul cloud regionale Nivola, realizzato dal CSI Piemonte ...