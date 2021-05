Advertising

leone52641 : RT @AndFranchini: La polizia evacua il Muro del Pianto a Gerusalemme - Ultima Ora - RisatoNicola : RT @AndFranchini: La polizia evacua il Muro del Pianto a Gerusalemme - Ultima Ora - AndFranchini : La polizia evacua il Muro del Pianto a Gerusalemme - Ultima Ora - giornaleradiofm : Approfondimenti: La polizia evacua il Muro del Pianto a Gerusalemme: (ANSA) - TEL AVIV, 10 MAG - La polizia di Geru… - benjamn_boliche : RT @TgLa7: La polizia evacua il Muro del Pianto a #Gerusalemme Anche i deputati lasciano la #Knesset, il Parlamento israeliano https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : polizia evacua

... l'organizzazione nazionalistica ebraica Am ke - Lavì ha annullato la Marcia delle bandiere - un omaggio all'anniversario della unificazione della città nel 1967 - dopo aver appreso dallache ...Gerusalemme, missili da Gaza: scatta l'allarme e lail muro del pianto Sono scattate le sirene d'allarme a Gerusalemme dopo il lancio di razzi da Gaza verso la zona centrale di Israele. Hamas, il gruppo che controlla Gaza e che è sulla ...Israele, dopo scontri Spianata delle Moschee a Gerusalemme, lancio di razzi da Striscia di Gaza: Hamas rivendica, “stop agli sgomberi o ve ne pentirete” ...Gli agenti di polizia della Questura di Roma hanno sgomberato stamattina una palazzina in via Raffaele Costi, in zona Tor Cervara. Lo stabile era già stato evacuato nel 2018 e poi rioccupato. L'interv ...