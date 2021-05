La nuova sinistra Pd-M5S è già finita, a Roma (Di lunedì 10 maggio 2021) «Pd e M5S, alleanza strategica per battere il centrodestra». Era la seconda metà di marzo quando un euforico Enrico Letta, nel pieno dei primi giorni da neo segretario del Pd ha tracciato la linea del suo partito. linea che porta diretto a Giuseppe Conte e ai grillini, la nuova sinistra italiana. L'entusiasmo di quei giorni era palpabile in entrambi gli schieramenti. «Concordo con Letta» aveva subito commentato Roberto Fico, prima dell'incontro con Giuseppe Conte che sanciva l'accordo a partire dalle amministrative. Fare un'alleanza è semplice. Si trova un nemico (Berlusconi, Salvini, Meloni o il centrodestra in generale se non c'è nessuno di antipatico) e ci si mette assieme. Il resto si vedrà, si decide in corsa. Così i programmi, gli obiettivi, la visione del paese, o regione o città viene dopo. L'importante è fermare il nemico. ma arriva un punto ... Leggi su panorama (Di lunedì 10 maggio 2021) «Pd e M5S, alleanza strategica per battere il centrodestra». Era la seconda metà di marzo quando un euforico Enrico Letta, nel pieno dei primi giorni da neo segretario del Pd ha tracciato la linea del suo partito. linea che porta diretto a Giuseppe Conte e ai grillini, laitaliana. L'entusiasmo di quei giorni era palpabile in entrambi gli schieramenti. «Concordo con Letta» aveva subito commentato Roberto Fico, prima dell'incontro con Giuseppe Conte che sanciva l'accordo a partire dalle amministrative. Fare un'alleanza è semplice. Si trova un nemico (Berlusconi, Salvini, Meloni o il centrodestra in generale se non c'è nessuno di antipatico) e ci si mette assieme. Il resto si vedrà, si decide in corsa. Così i programmi, gli obiettivi, la visione del paese, o regione o città viene dopo. L'importante è fermare il nemico. ma arriva un punto ...

Advertising

ilfoglio_it : Da “Orange is the new black” a “Pose” fino a “Disclosure”. E poi soprattutto “Transparent”. La politica delle piat… - itsludss : @shouldenvyuss si cavolo penso sia una nuova serie perché in basso a sinistra sta scritto 'una semplice domanda, prossimamente' - PaoloPozzani : @C3vLocke Vero. Ho pensato anch'io subito al '68. Ma è proprio lì che comincia il fraintendimento: la Nuova Sinistr… - Andrea29478624 : RT @GioFazzolari: Nuovo giro nuova figura di melma per la sinistra. La libraia indipendentemente che non venderà il libro di Giorgia #Melon… - ElenaHileg : PABLO È VIVO. #PabloIglesias Non ha fermato il fascismo a Madrid #spagna ma almeno ci ha provato. #repubblica la nu… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova sinistra Giri e gare: l'Anello dei Lucretili Qui, all'inizio dell'abitato, si svolta a sinistra sulla SR 314 (c.d. 'via Licentina') seguendo le ... Si doppiano Osteria Nuova, Montorio Romano, Stazzano e Palombara Sabina. Una manciata di chilometri ...

Boris Johnson si rafforza, obbligazioni UK giù: rendimenti in risalita lungo la curva delle scadenze ... nord dell'Inghilterra, roccaforte di sinistra. Netta avanzata anche nel Galles, dove i laburisti ... I risultati scozzesi vanno nella direzione di una nuova richiesta di referendum per l'indipendenza ...

La nuova sinistra Pd-M5S è già finita, a Roma Panorama Cremona Circuit: il nuovo tracciato Il circuito intitolato ad Angelo Bergamonti ha finalmente riaperto. Vi raccontiamo come cambia, e... quanto è migliorato sotto tutti gli aspetti ...

L’Europa sulle nuove maglie degli arbitri di Macron per Euro 2020 Dopo un lungo anno di attesa, il prossimo 11 giugno prenderà ufficialmente il via la fase finale della 16° edizione dei Campionati Europei di calcio UEFA. A dare il fischio di inizio alla gara inaugur ...

Qui, all'inizio dell'abitato, si svolta asulla SR 314 (c.d. 'via Licentina') seguendo le ... Si doppiano Osteria, Montorio Romano, Stazzano e Palombara Sabina. Una manciata di chilometri ...... nord dell'Inghilterra, roccaforte di. Netta avanzata anche nel Galles, dove i laburisti ... I risultati scozzesi vanno nella direzione di unarichiesta di referendum per l'indipendenza ...Il circuito intitolato ad Angelo Bergamonti ha finalmente riaperto. Vi raccontiamo come cambia, e... quanto è migliorato sotto tutti gli aspetti ...Dopo un lungo anno di attesa, il prossimo 11 giugno prenderà ufficialmente il via la fase finale della 16° edizione dei Campionati Europei di calcio UEFA. A dare il fischio di inizio alla gara inaugur ...