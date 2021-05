La ministra Cartabia apre il cantiere della giustizia (Di lunedì 10 maggio 2021) Dal primo giorno del suo incarico, come racconta Repubblica, l’obiettivo della ministra della giustizia Marta Cartabia è stato quello di «condurre in porto il prima possibile le riforme della giustizia che valgono solo l’1% dei miliardi del Recovery». Perché proprio dalle riforme della giustizia civile, della giustizia penale, del Csm e dell’ordinamento giudiziario, dipenderà l’arrivo dei fondi europei. La ministra apre oggi con i partiti il complicato dossier del penale chiedendo di mettere da parte i contrasti. La road map prevede tempi molto stretti: a giugno va in discussione la legge delega, poi tocca al Csm e al civile. Lo scopo è portare a casa le riforme entro ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 10 maggio 2021) Dal primo giorno del suo incarico, come racconta Repubblica, l’obiettivoMartaè stato quello di «condurre in porto il prima possibile le riformeche valgono solo l’1% dei miliardi del Recovery». Perché proprio dalle riformecivile,penale, del Csm e dell’ordinamento giudiziario, dipenderà l’arrivo dei fondi europei. Laoggi con i partiti il complicato dossier del penale chiedendo di mettere da parte i contrasti. La road map prevede tempi molto stretti: a giugno va in discussione la legge delega, poi tocca al Csm e al civile. Lo scopo è portare a casa le riforme entro ...

