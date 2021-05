La metropolitana più strana del mondo sembra un’astronave (Di lunedì 10 maggio 2021) A Chengdu, in Cina, esiste la metropolitana più strana del mondo che sembra una vera e propria astronave, assolutamente da non perdere. Se amate viaggiare in metropolitana, quella di cui vi parliamo non può mancare nella vostra lista dei luoghi da visitare. La metropolitana più strana del mondo si trova proprio lì e sembra una L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 10 maggio 2021) A Chengdu, in Cina, esiste lapiùdelcheuna vera e propria astronave, assolutamente da non perdere. Se amate viaggiare in, quella di cui vi parliamo non può mancare nella vostra lista dei luoghi da visitare. Lapiùdelsi trova proprio lì euna L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

tgk_world : Il drama SBS 'Taxi Driver' con cast Lee JeHoon, Esom e Pyo YeJin batte il suo stesso record di spettatori con l'epi… - L_Moretti_Foto : RT @lautomobile_ACI: ??? La Guida de #lAutomobile ?? Continua il #viaggio alla scoperta dei #borghi più belli d’#Italia ?? Questa #domenica vi… - micittastato : 7 curiosità poco conosciute sulla terza linea metropolitana di Milano. Articolo di Fabio Marcomin… - lautomobile_ACI : ??? La Guida de #lAutomobile ?? Continua il #viaggio alla scoperta dei #borghi più belli d’#Italia ?? Questa #domenica… - pippo_sempre : E intanto lo so Che per sempre pipperó Colombiana o marocchina Basta che sia cocaina Io non lavoro Tutta la settim… -

Ultime Notizie dalla rete : metropolitana più Nuovi percorsi linee Atm di Milano, da oggi cambiano le fermate Da oggi, 10 maggio, Porretta Certosa, Bovisasca, Comasina, Affori, Bruzzano e Niguarda potranno raggiungere le linee della metropolitana e delle ferrovie e l'ospedale Niguarda più agevolmente e senza ...

The Nevers, la recensione del quinto episodio, aspettando il finale di metà stagione La vera Effie Boyle, invece, è il cadavere ritrovato negli scavi della metropolitana? Lo scambio di ... con gli altri touched che risiedono presso l'orfanotrofio, dunque ora non si trova più da sola a ...

Lombardia zona gialla, il piano Atm: «Da lunedì il 10% di mezzi in più, ingressi scaglionati nel metrò» Corriere della Sera Da oggi, 10 maggio, Porretta Certosa, Bovisasca, Comasina, Affori, Bruzzano e Niguarda potranno raggiungere le linee dellae delle ferrovie e l'ospedale Niguardaagevolmente e senza ...La vera Effie Boyle, invece, è il cadavere ritrovato negli scavi della? Lo scambio di ... con gli altri touched che risiedono presso l'orfanotrofio, dunque ora non si trovada sola a ...