“La Marcia delle bandiere” Live da Gerusalemme

(Di lunedì 10 maggio 2021) Dall’inizio del mese sacro di Ramadan, a metà aprile, la tensione aè salita, graduale ma inesorabile. La città si conferma uno dei cuori del conflitto israelo-palestinese e dell’occupazione militare israeliana dei Territori. La manifestazione in corso oggi, la cosiddetta “della Bandiera”, ne è un plastico esempio: decine di migliaia di coloni, religiosi nazionalisti e giovani di estrema destra si danno appuntamento ogni anno nella “giornata della riunificazione”, ovvero il giorno in cui Israele celebra l’occupazione di… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Lapasserà anche dai quartieri musulmani e questo viene vista come una provocazione ...e uno dei più stretti consiglieri del presidente Mahmoud Abbas - la situazione sulla SpianataMoschee ......hanno dato ordine - su consiglio dell'esercito e dei servizi segreti interni - di impedire l'accesso dei manifestanti ebrei alla SpianataMoschee e di modificare il percorso delladella ...Il calendario della Regione: da oggi, lunedì 10 maggio, si possono programmare le somministrazioni per le persone tra i 55 e i 59 anni attraverso i canali regionali. Oltre 61mila appuntamenti assegnat ...Caos in Israele, continuano gli scontri sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme: feriti nei tafferugli, arriva l'ultimatum di Hamas (e pericoli da Gaza). Ecco cosa sta succedendo ...