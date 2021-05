La Juventus rischia davvero di essere esclusa dalla Serie A? Il monito di Gravina (Di lunedì 10 maggio 2021) davvero è possibile una Serie A senza Juve? A quanto pare si. Se al momento dell’iscrizione al nuovo campionato la Juventus dovesse essere nella Superleague, “sarebbe esclusa”. È il monito del presidente della Figc. Gabriele Gravina lo ha precisato a Napoli a margine di un incontro con i dirigenti della territoriale. “La Juve sarebbe esclusa se non si ritira dalla Superlega – dice – come sapete per nove società c’è stato il ritorno. Altre tre, tra cui la Juventus, sono abbastanza resistenti. Ma c’è una norma molto chiara e precisa del Cio, e a scendere negli statuti del Coni e delle Federazioni. Se la società non dovesse accettare il principio, mi dispiace, sarebbe fuori. Io spero però che presto cessi questo ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 10 maggio 2021)è possibile unaA senza Juve? A quanto pare si. Se al momento dell’iscrizione al nuovo campionato ladovessenella Superleague, “sarebbe”. È ildel presidente della Figc. Gabrielelo ha precisato a Napoli a margine di un incontro con i dirigenti della territoriale. “La Juve sarebbese non si ritiraSuperlega – dice – come sapete per nove società c’è stato il ritorno. Altre tre, tra cui la, sono abbastanza resistenti. Ma c’è una norma molto chiara e precisa del Cio, e a scendere negli statuti del Coni e delle Federazioni. Se la società non dovesse accettare il principio, mi dispiace, sarebbe fuori. Io spero però che presto cessi questo ...

