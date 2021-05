La Juventus pensa al dopo Paratici: tra i possibili nomi spunta Giuntoli (Di lunedì 10 maggio 2021) Fabio Paratici è stato la mente del mercato della Juventus negli ultimi anni. Il dirigente però ha il contratto in scadenza e potrebbe andare via a causa di una programmazione non all’altezza della storia della Vecchia Signora in una stagione completamente da dimenticare. La Gazzetta dello Sport rivela che tra i papabili per il suo ruolo siano cresciute le quotazioni di Cristiano Giuntoli, attuale Direttore Sportivo del Napoli. La stagione è vicina al termine e presto la società bianconera potrebbe andare incontro ad una rivoluzione. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 10 maggio 2021) Fabioè stato la mente del mercato dellanegli ultimi anni. Il dirigente però ha il contratto in scadenza e potrebbe andare via a causa di una programmazione non all’altezza della storia della Vecchia Signora in una stagione completamente da dimenticare. La Gazzetta dello Sport rivela che tra i papabili per il suo ruolo siano cresciute le quotazioni di Cristiano, attuale Direttore Sportivo del Napoli. La stagione è vicina al termine e presto la società bianconera potrebbe andare incontro ad una rivoluzione.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus pensa Juve, un fallimento partito da molto lontano Se qualcuno pensa che la fine della più lunga striscia di scudetti consecutivi della storia della Serie A sia ... altrimenti si offende) era anche il giorno in cui si affrontavano la Juventus (la ...

Povera Juventus... ecco cosa potrebbe funzionare Se poi si pensa che portare giocatori a parametro zero si risparmi, allora non si sa che costano ... Con Sarri la Juventus si è 'liberata' di due giocatori che oggi sarebbero stati come manna dal cielo :...

Juventus, si pensa alle cessioni: un ex intoccabile può partire

La Juventus pensa al dopo Paratici: tra i possibili nomi spunta Giuntoli FabioParatici è stato la mente del mercato della Juventus negli ultimi anni. Il dirigente però ha il contratto in scadenza e potrebbe andare via a causa di una programmazione no ...

Repice: "Il Milan mi ha stupito: ha dimostrato una maturità impressionante" Francesco Repice, radiocronista che ha raccontato per Radio Rai la sfida tra Juventus e Milan, si è così espresso ai microfoni de ilMilanista.it sul match vinto per 0-3 dai ...

