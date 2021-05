La Germania “liberalizza” AstraZeneca e J&J per finire le dosi: aperto anche agli under 60 su base volontaria e dopo consulto medico (Di lunedì 10 maggio 2021) In Germania chiunque lo vorrà potrà vaccinarsi contro il Covid con AstraZeneca o Johnson&Johnson: i due sieri a vettore virale, oggetto di sospensioni e restrizioni per via dei rari casi di trombosi grave dopo la somministrazione, vengono raccomandati dalle Commissione permanente per i vaccini (Stiko) solo per le persone con più di 60 anni. Il ministro della Salute federale, Jens Spahn, e i suoi colleghi dei Länder hanno deciso di togliere la priorità per i due vaccini. Significa che AstraZeneca e Johnson&Johnson potranno essere somministrati a tutti su base volontaria, senza rispettare l’ordine delle categorie più a rischio. Per ottenere la proprio dose gli under 60 tedeschi dovranno rivolgersi al proprio medico di base per un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Inchiunque lo vorrà potrà vaccinarsi contro il Covid cono Johnson&Johnson: i due sieri a vettore virale, oggetto di sospensioni e restrizioni per via dei rari casi di trombosi gravela somministrazione, vengono raccomandati dalle Commissione permanente per i vaccini (Stiko) solo per le persone con più di 60 anni. Il ministro della Salute federale, Jens Spahn, e i suoi colleghi dei Länder hanno deciso di togliere la priorità per i due vaccini. Significa chee Johnson&Johnson potranno essere somministrati a tutti su, senza rispettare l’ordine delle categorie più a rischio. Per ottenere la proprio dose gli60 tedeschi dovranno rivolgersi al propriodiper un ...

Advertising

fattoquotidiano : La Germania “liberalizza” AstraZeneca e J&J per finire le dosi: aperto anche agli under 60 su base volontaria e dop… - Dome689 : RT @Open_gol: La Germania liberalizza Astrazeneca per tutte le categorie - fedesiino : RT @Open_gol: La Germania liberalizza Astrazeneca per tutte le categorie - RenzoSoldani : RT @Open_gol: La Germania liberalizza Astrazeneca per tutte le categorie - MMeneghetti1 : RT @Open_gol: La Germania liberalizza Astrazeneca per tutte le categorie -