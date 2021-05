La gara della vita di Taco van der Hoorn

(Di lunedì 10 maggio 2021)van der(Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) ha trionfato a Canale d’Alba sul traguardoterza tappa del Giro d’Italia. Il 27enne concorrente ha concluso da solo, sorpassando il gruppo, guidato da David Cimolai (Israel Start-Up Nation) e Peter Sagan (Bora-hansgrohe). La maglia rosa del leaderclassifica generale è stata difesa dall’italiano Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). Com’è andata la terza tappa del Giro D’Italia? Nella terza giornata diil Giro è rimasto in Piemonte, percorrendo 190 chilometri. Due terzi del percorso erano pianeggianti, poi crescevano colline di viti, dove erano segnate tre cime. Inoltre, a 15 chilometri dall’arrivo, anche il bonus volo a Guarene è stato in salita (2,6 km; 7,1%). In una giornata nuvolosa e fredda, la fuga è stata fatta da Samuele ...

