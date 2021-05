La finale di Champions non si giocherà a Istanbul | Porto favorita su Londra

(Di lunedì 10 maggio 2021) È ancora in discussione la sede della prossimadiLeague che sarò giocata da Manchester City e Chelsea. La partita – in programma il prossimo 29 maggio – si sarebbe dovuta disputare a. È molto probabile che non siin Turchia causa Covid. In un primo momento la Uefa era intenzionata a farla giocare a Wembley, anche per premiare i club inglesi che si sono ritirati dalla Superlega. Ma è difficile che sinel Regno Unito. I protocolli sono ancora rigidi. È sì prevista l’apertura degli stadi per l’ultima giornata della Premier, ma soltanto per un numero limitato di persone. La Uefa preme per avere una sede in grado di ospitare il maggior numero di spettatori possibile ed è difficile che Boris Johnson possa adeguarsi alle loro esigenze. Ecco perché s’avanza la ...

Roma, 10 mag. - (Adnkronos) - La finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea, in programma il prossimo 29 maggio, con ogni probabilità si disputerà in Portogallo e non a Istanbul, come in programma. La finale di Champions tra Manchester City e Chelsea, in programma il prossimo 29 maggio, con ogni probabilità si disputerà in Portogallo.