La festa promozione finisce in tragedia | muore 28enne | fatale la caduta dal motorino

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNon è ancora chiara la dinamica dellache si è consumata in una Salerno esplosa di gioia per la conquista della serie A. Proprio durante i caroselli di, un ragazzo originario del quartiere di Mariconda, L.C.D, classe 92 , per cause che sono in corso di accertamento ha perso il controllo dello scooter in sella al quale stava partecipando ai festeggiamenti per laed è caduto. Un colpoper il centauro per il quale non ci sarebbe stato nulla da fare. L’episodio è avvenuto poco prima delle 21 sul Lungomare Trieste nei pressi del Ristorante Pinocchio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Non è ancora chiara la dinamica della tragedia che si è consumata in una Salerno esplosa di gioia per la conquista della serie A. Proprio durante i caroselli di festa, un ragazzo originario del quarti ...A Salerno è festa per la promozione della Salernitana in Serie A. Anche l'attrice hard Priscilla Salerno è in giro per la città a festeggiare ...