La festa per la promozione della Salernitana ha suscitato feste e assembramenti (Di lunedì 10 maggio 2021) La gioia incontenibile dei tifosi della Salernitana promossa in serie A con i conseguenti assembramenti ripropone la contraddizione di certe misure Salernitana in Serie A, festa (e assembramenti) in città su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 10 maggio 2021) La gioia incontenibile dei tifosipromossa in serie A con i conseguentiripropone la contraddizione di certe misurein Serie A,(e) in città su Notizie.it.

