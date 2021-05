La famosa VIP è finita in ospedale | i fan sono molto preoccupati Di chi si tratta e cos’è successo

Leggi su viaggiarealverde

(Di lunedì 10 maggio 2021) Per anni è stata protagonista del gossip italiano, soprattutto a causa della sua partecipazione all’ Isola dei Famosi e grazie a questo si è presentata al grande pubblico mettendosi in gioco anche come influencer di molti brand di moda. Inoltre Paola Di Benedetto non ha fatto mancare ai suoi followers numerosi racconti della sua vita quotidiana e delle crisi avute con il suo amore Federico Rossi. Nel mirino dell’attenzione mediatica sta infatti uno scatto pubblicato dalla Di Benedetto, in cui racconta un momento delicato vissuto insieme alla madre Antonella. L’intervento al naso di Paola Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb) In varie interviste Paola Di Benedetto non ha mai nascosto di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica per correggere quelle parti di sè che non la facevano sentire a ...