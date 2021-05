La faida tra Harry e William continua: saranno «divisi» anche nel ricordo di mamma Diana (Di lunedì 10 maggio 2021) La faida tra William e Harry «va avanti da diciotto mesi». Dunque da prima che i Sussex dicessero addio alla royal family per cominciare la loro nuova vita americana. Lo ha rivelato al London Times Tom Bradby, il giornalista di ITV, amico di entrambi i principi, autore del documentario che nel novembre 2019 fece luce sul malessere dei Sussex. In quell’occasione Meghan rivelò che stava «lottando» con la vita da reale, mentre Harry parlò candidamente delle tensioni col fratello maggiore: «Siamo su strade molto diverse al momento, ma io ci sarò sempre per lui e so che lui ci sarà sempre per me». Leggi su vanityfair (Di lunedì 10 maggio 2021) La faida tra William e Harry «va avanti da diciotto mesi». Dunque da prima che i Sussex dicessero addio alla royal family per cominciare la loro nuova vita americana. Lo ha rivelato al London Times Tom Bradby, il giornalista di ITV, amico di entrambi i principi, autore del documentario che nel novembre 2019 fece luce sul malessere dei Sussex. In quell’occasione Meghan rivelò che stava «lottando» con la vita da reale, mentre Harry parlò candidamente delle tensioni col fratello maggiore: «Siamo su strade molto diverse al momento, ma io ci sarò sempre per lui e so che lui ci sarà sempre per me».

