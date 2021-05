La Compagnia del Cigno, Barbara piace a tutti. Chi è Fotinì Peluso: età, altezza, origini greche, fidanzato (Di lunedì 10 maggio 2021) Appena ventenne e con una promettente carriera davanti a sé, la bellissima Fotinì Peluso è parte del cast de La Compagnia del Cigno sin dalla puntata pilota della prima stagione (andata in onda per la prima volta nel 2019). Calarsi nel ruolo di Barbara, una giovane musicista afflitta da demoni legati al suo passato, è ormai una piacevole abitudine per la nota attrice italo-greca. Ed è la tra i volti che piace di più nella fiction di Alessio Boni. Barbara si è trovata a dover affrontare Lorenzo: un ex fidanzato che l’ha resa dipendente, tanto da spingere i suoi famigliari a trasferirsi da Roma a Milano per starle accanto. Per ora non è chiaro se la star de La Compagnia del Cigno riuscirà a liberarsi ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 10 maggio 2021) Appena ventenne e con una promettente carriera davanti a sé, la bellissimaè parte del cast de Ladelsin dalla puntata pilota della prima stagione (andata in onda per la prima volta nel 2019). Calarsi nel ruolo di, una giovane musicista afflitta da demoni legati al suo passato, è ormai unavole abitudine per la nota attrice italo-greca. Ed è la tra i volti chedi più nella fiction di Alessio Boni.si è trovata a dover affrontare Lorenzo: un exche l’ha resa dipendente, tanto da spingere i suoi famigliari a trasferirsi da Roma a Milano per starle accanto. Per ora non è chiaro se la star de Ladelriuscirà a liberarsi ...

Advertising

UffiziGalleries : Facciamo gli onori di casa al Primo Ministro albanese Edvin Kristaq Rama in visita agli #Uffizi in compagnia del Di… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 9 maggio 2021: Rai1 allunga di 1 milione su Paolo Bonolis, che ha Fazio sempre più vicino. La compagnia… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 9 maggio 2021: Rai1 allunga di 1 milione su Paolo Bonolis, che ha Fazio sempre più vicino. La compagnia… - falce_e : I vari Renzi, Calenda e compagnia bella per risultare un minimo simpatici dovrebbero percorrere la terza via, quell… - fraversion : restano bassi i numeri de La compagnia del cigno 2: 3.424.000 spettatori con il 15.4% di share. Con questi dati, di… -