La compagnia del cigno 2, anticipazioni ultima puntata di domenica 16 maggio (Di lunedì 10 maggio 2021) anticipazioni sesta ed ultima puntata della fiction La compagnia del cigno 2, in onda su Rai 1 in prima serata domenica 16 maggio 2021. Leggi anche: Grey’s anatomy 17, anticipazioni episodio di martedì 11 maggio su Fox Fiction La compagnia del cigno 2: anticipazioni episodio 11 intitolato La forza della tempesta Luca è ancora accusato per la morte di Teoman e vive un momento complicatissimo, con Irene che comunque si dedica amorevolmente a lui e intende lottare per la verità. Sofia è in procinto di partorire, ma anche lei – così come tutti i ragazzi della compagnia del cigno – fa di tutto per dimostrare l’innocenza del maestro Marioni e cerca di ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 10 maggio 2021)sesta eddella fiction Ladel2, in onda su Rai 1 in prima serata162021. Leggi anche: Grey’s anatomy 17,episodio di martedì 11su Fox Fiction Ladel2:episodio 11 intitolato La forza della tempesta Luca è ancora accusato per la morte di Teoman e vive un momento complicatissimo, con Irene che comunque si dedica amorevolmente a lui e intende lottare per la verità. Sofia è in procinto di partorire, ma anche lei – così come tutti i ragazzi delladel– fa di tutto per dimostrare l’innocenza del maestro Marioni e cerca di ...

Advertising

UffiziGalleries : Facciamo gli onori di casa al Primo Ministro albanese Edvin Kristaq Rama in visita agli #Uffizi in compagnia del Di… - MickMancini77 : @dDinoPirri La compagnia del cigno - Teleblogmag : Spiccano gli #Ascoltitv stabili di #CTCF in prima serata. Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per essere se… - Maryeterngif1 : Ascolti Tv 9 maggio 2021, vince la Compagnia del Cigno 2, cala Bonolis, boom di Juve-Milan su Sky - ROTOCALCO CINEM… - winmytips : RT @GAngrilli: Ormai sono passati 10 giorni dagli assembramenti a Piazza del Duomo. Infatti a Milano ci sono i cadaveri per terra e le pire… -