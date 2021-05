La cattiva notizia è che la cancel culture esiste eccome

Leggi su wired

(Di lunedì 10 maggio 2021) I debunker non hanno dubbi: il politicamente corretto assolutamente non, è soltanto un mito — ma tu intanto smettila subito di dire questo e quello. Per cominciare smettila di parlare di politicamente corretto, che è un mito di destra, anzi di estrema destra, e a furia di parlarne potremmo iniziare a pensare male di te. Al sapere oggettivo, neutrale, post-politico dei debunker non ci si può che inchinare, ma se le cose stanno così allora com’è possibile che per tante altre persone il politicamente corretto (qualsiasi cosa sia) invece esista, e anzi sia percepito come un problema rilevante? La risposta breve è che la questione non riguarda se si possa o non si possa dire più nulla in assoluto, bensì la manifestazione dello scarto tra quello che viene tollerato in certi contesti comunicativi e quello che viene sanzionato in altri. Uno scarto reso visibile dalla ...