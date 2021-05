La caduta nel grottesco dell'alleanza tra il Pd e i grillini. A Roma e non solo (Di lunedì 10 maggio 2021) Marino era inidoneo al ruolo di sindaco di Roma (qui si avvertì per tempo del pasticcio). Fu deposto in modo grottesco, mentre senza riserve la nomenclatura Romana “de sinistra” sposava la scemenza di mafia capitale (qui si avvertì per tempo del pasticcio). Risultato fu la Raggi, un’altra totalmente inadatta al ruolo. La Raggi non è stata combattuta, come avrebbe dovuto essere, da un antisindaco o da un’antisindaca capace di farsi valere, di proteggere amministrati e sanpietrini, e di preparare un’alternativa (qui si avvertì per tempo del pasticcio). Con un ritardo di quattro anni e mezzo, è venuto fuori Calenda, che ha tutte le carte per il ruolo ma probabilmente da tecnocrate liberale che ha severamente litigato con il partito a cui chiede i voti ha solo i consensi di testimonianza, spero molti perché c’è anche il ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 maggio 2021) Marino era inidoneo al ruolo di sindaco di(qui si avvertì per tempo del pasticcio). Fu deposto in modo, mentre senza riserve la nomenclaturana “de sinistra” sposava la scemenza di mafia capitale (qui si avvertì per tempo del pasticcio). Risultato fu la Raggi, un’altra totalmente inadatta al ruolo. La Raggi non è stata combattuta, come avrebbe dovuto essere, da un antisindaco o da un’antisindaca capace di farsi valere, di proteggere amministrati e sanpietrini, e di preparare un’alternativa (qui si avvertì per tempo del pasticcio). Con un ritardo di quattro anni e mezzo, è venuto fuori Calenda, che ha tutte le carte per il ruolo ma probabilmente da tecnocrate liberale che ha severamente litigato con il partito a cui chiede i voti hai consensi di testimonianza, spero molti perché c’è anche il ...

