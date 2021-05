La Bandiera Blu è simbolo di turismo di qualità: Trebisacce conquista il titolo per l’ottava volta consecutiva (Di lunedì 10 maggio 2021) La città di Trebisacce conquista per l’ottava volta consecutiva la Bandiera Blu, prestigioso ecolabel internazionale rilasciato dalla FEE (Foundation for Environmental Education – Fondazione per l’Educazione Ambientale) che certifica la qualità ambientale, con particolare riferimento al turismo sostenibile, delle località marittime. Tra i tanti criteri a cui devono rispondere le realtà che si candidano alla Bandiera Blu, due sono imperativi: la qualità delle acque di balneazione e il livello di raccolta differenziato raggiunto. Il conferimento della Bandiera Blu, l’ottavo consecutivo, attesta e certifica il duro lavoro portato avanti dal Comune di Trebisacce, sia in termini di ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 10 maggio 2021) La città diperlaBlu, prestigioso ecolabel internazionale rilasciato dalla FEE (Foundation for Environmental Education – Fondazione per l’Educazione Ambientale) che certifica laambientale, con particolare riferimento alsostenibile, delle località marittime. Tra i tanti criteri a cui devono rispondere le realtà che si candidano allaBlu, due sono imperativi: ladelle acque di balneazione e il livello di raccolta differenziato raggiunto. Il conferimento dellaBlu, l’ottavo consecutivo, attesta e certifica il duro lavoro portato avanti dal Comune di, sia in termini di ...

