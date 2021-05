KPS Capital Partners acquisisce Metra Holding S.p.A. e Metra S.p.A.

(Di lunedì 10 maggio 2021) - Leader mondiale nella produzione di profili in alluminio estruso Prima acquisizione di fondi a mediaizzazione in Europa NEW YORK, 7 maggio 2021 /PRNewswire/KPS, LP ("KPS") ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo per l'acquisizione diS.p.A. eS.p.A. (collettivamente "" o la "Società"), un produttore globale di alluminio estruso. Gli azionisti venditori manterranno il 25% dele della società. Al completamento della transazione,sarà la quarta acquisizione completata dal fondo speciale KPS Special Situations Mid-Cap (il "Mid-Cap Fund") e la prima acquisizione del Mid-Cap Fund di KPS ...

Advertising

As_Aifi : #Kps Capital Partners ha rilevato il 75% del gruppo #Metra Leggi qui: - sole24ore : Allen & Overy, Paul Weiss e Chiomenti nell'acquisizione di Metra da parte di KPS Capital Partners… -

Ultime Notizie dalla rete : KPS Capital

BeBeez

l fondo americanoPartners gestisce asset per un valore di oltre 12,3 miliardi di dollari; è presente in 22 Paesi con 159 stabilimenti produttivi; occupa 34mila dipendenti nei settori che vanno dall'...Leader mondiale nella produzione di profili in alluminio estruso Prima acquisizione di fondi a media capitalizzazione in Europa NEW YORK, 7 maggio 2021 /PRNewswire/ - -Partners, LP ("") ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di Metra Holding S.p. A. e Metra S.p. A. (collettivamente "Metra" o la "Società"), un ...Le famiglie fondatrici Bertoli, Giacomelli, Marinelli e Zanetti mantengono il 25% delle quote della società bresciana ...Leader mondiale nella produzione di profili in alluminio estruso Prima acquisizione di fondi a media capitalizzazione in Europa NEW YORK, 7 maggio 2021 ...