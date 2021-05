Khodorkovsky: la Russia vuole la guerra fredda con la Ue (Di lunedì 10 maggio 2021) Azioni da guerra fredda. Con queste parole Mikhail Khodorkovsky, imprenditore e oppositore russo attualmente in esilio a Londra, ha definito l’atteggiamento della Russia nei confronti dell’Unione europea, durante l’audizione di ieri di fronte alla commissione speciale del Parlamento europeo sulle interferenze straniere nel processo democratico. Facendo riferimento all’avvelenamento di Sergej Skripal, al più recente caso Vrbetice in Repubblica Ceca e alla situazione nel Donbass, Khodorkovsky ha affermato che “la Russia fa ingerenza nella politica dei Paesi occidentali, e il Cremlino … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 10 maggio 2021) Azioni da. Con queste parole Mikhail, imprenditore e oppositore russo attualmente in esilio a Londra, ha definito l’atteggiamento dellanei confronti dell’Unione europea, durante l’audizione di ieri di fronte alla commissione speciale del Parlamento europeo sulle interferenze straniere nel processo democratico. Facendo riferimento all’avvelenamento di Sergej Skripal, al più recente caso Vrbetice in Repubblica Ceca e alla situazione nel Donbass,ha affermato che “lafa ingerenza nella politica dei Paesi occidentali, e il Cremlino … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Dubreuc53522783 : RT @eunewsit: #Russia, l'oppositore #Khodorkovsky a #Europarl_IT : 'Ingerenze del Cremlino nell'UE come se fosse la Guerra Fredda' - Eunews… - mbk_center : RT @eunewsit: #Russia, l'oppositore #Khodorkovsky a #Europarl_IT : 'Ingerenze del Cremlino nell'UE come se fosse la Guerra Fredda' - Eunews… - eunewsit : #Russia, l'oppositore #Khodorkovsky a #Europarl_IT : 'Ingerenze del Cremlino nell'UE come se fosse la Guerra Fredda… -