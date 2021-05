Kate Middleton, le collant da 7 euro per sopportare i tacchi tutto il giorno (Di lunedì 10 maggio 2021) Il segreto dei look impeccabili di Kate Middleton? Un paio di collant che le permette di indossare tacchi altissimi e di stare in piedi per ore senza soffrire. Il costo di queste calze miracolose? Solo 6 sterline, circa 7 euro. Dunque, un trucco facile e alla portata di tutte. A rivelare il segreto di Kate Middleton è l’esperta di bon ton, Myka Meier, che ha fatto notare già diversi escamotage stilistici di cui si avvale la Duchessa di Cambridge per essere sempre a suo agio, nonostante “sia vestita in modo appropriato in ogni momento”. La Meier ad esempio rivelò l’accorgimento di Kate per togliersi dall’imbarazzo, soprattutto durante serate di gala ed eventi formali, ed è semplicissimo: avere sempre qualche oggetto in mano per tenerle ... Leggi su dilei (Di lunedì 10 maggio 2021) Il segreto dei look impeccabili di? Un paio diche le permette di indossarealtissimi e di stare in piedi per ore senza soffrire. Il costo di queste calze miracolose? Solo 6 sterline, circa 7. Dunque, un trucco facile e alla portata di tutte. A rivelare il segreto diè l’esperta di bon ton, Myka Meier, che ha fatto notare già diversi escamotage stilistici di cui si avvale la Duchessa di Cambridge per essere sempre a suo agio, nonostante “sia vestita in modo appropriato in ogni momento”. La Meier ad esempio rivelò l’accorgimento diper togliersi dall’imbarazzo, sopratdurante serate di gala ed eventi formali, ed è semplicissimo: avere sempre qualche oggetto in mano per tenerle ...

Advertising

zazoomblog : Kate Middleton e il principe William: fuga da Londra in elicottero - #Middleton #principe #William: #Londra - infoitcultura : Kate Middleton cambia il look di Charlotte - infoitcultura : Meghan Markle torna in tv e copia Kate Middleton con la camicia rossa - Vienampieh : RT @_lasilviaaa: Qualcuno ha detto foto intere?! Allora inauguriamole con i capelli di Kate Middleton??? - infoitcultura : Kate Middleton e famiglia: come hanno fatto fortuna? -