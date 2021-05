Kasia Smutniak, chi è suo marito? | Personaggio famosissimo (Di lunedì 10 maggio 2021) Avete mai visto il marito dell’attrice Kasia Smutniak? É un Personaggio famosissimo, ecco di chi si tratta. Kasia Smutniak (Getty Images)Un talento incredibile e una bellezza sorprendente: Kasia Smutniak non smette mai di stupire. Dopo il successo con Al momento giusto, il film di Giorgio Panariello che l’ha lanciata nel lontano 2000, la Smutniak ha costruito una carriera incedibile. Indimenticabile la sua presenza in Perfetti sconosciuti, il film del 2016 in cui recita insieme a Marco Giallini, Edoardo Leo, Anna Foglietta e tanti altri. Nella pellicola diretta da Paolo Genovese, Kasia interpreta Eva, moglie e madre di famiglia, alle prese con un particolare gioco che coinvolgerà i suoi amici di lunga ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 10 maggio 2021) Avete mai visto ildell’attrice? É un, ecco di chi si tratta.(Getty Images)Un talento incredibile e una bellezza sorprendente:non smette mai di stupire. Dopo il successo con Al momento giusto, il film di Giorgio Panariello che l’ha lanciata nel lontano 2000, laha costruito una carriera incedibile. Indimenticabile la sua presenza in Perfetti sconosciuti, il film del 2016 in cui recita insieme a Marco Giallini, Edoardo Leo, Anna Foglietta e tanti altri. Nella pellicola diretta da Paolo Genovese,interpreta Eva, moglie e madre di famiglia, alle prese con un particolare gioco che coinvolgerà i suoi amici di lunga ...

