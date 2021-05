Juventus, tutti a rischio: dai dirigenti al tecnico, possibile rivoluzione (Di lunedì 10 maggio 2021) Juventus – Chiudere la stagione salvando almeno il piazzamento per la prossima Champions è la missione della squadra di Pirlo, reduce dalla brutta sconfitta di ieri con il Milan. Ora la Juventus è quinta e nessuno ad inizio torneo poteva immaginarsi un cammino simile. Sul banco degli imputati non c’è solo Pirlo, comunque confermato dalla dirigenza fino a fine stagione, ma anche i giocatori che non riescono ad esprimere il loro potenziale. Non solo, perchè nel mirino dei tifosi ci sono anche le scelte dirigenziali. Ecco perché in estate si potrebbe assistere a diversi cambiamenti nel mondo bianconero, e non solo per quel che riguarda le scelte di campo. Juventus, rivoluzione societaria: tornano Lippi e Allegri? Come ha scritto il giornalista Nicolò Schira su Twitter, le prossime settimane potrebbero essere molto ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 10 maggio 2021)– Chiudere la stagione salvando almeno il piazzamento per la prossima Champions è la missione della squadra di Pirlo, reduce dalla brutta sconfitta di ieri con il Milan. Ora laè quinta e nessuno ad inizio torneo poteva immaginarsi un cammino simile. Sul banco degli imputati non c’è solo Pirlo, comunque confermato dalla dirigenza fino a fine stagione, ma anche i giocatori che non riescono ad esprimere il loro potenziale. Non solo, perchè nel mirino dei tifosi ci sono anche le scelte dirigenziali. Ecco perché in estate si potrebbe assistere a diversi cambiamenti nel mondo bianconero, e non solo per quel che riguarda le scelte di campo.societaria: tornano Lippi e Allegri? Come ha scritto il giornalista Nicolò Schira su Twitter, le prossime settimane potrebbero essere molto ...

