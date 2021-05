Juventus, “Sky Sport”: niente summit, Pirlo confermato fino a fine stagione (Di lunedì 10 maggio 2021) Juventus – Nessun esonero per Andrea Pirlo, nonostante la pesante sconfitta contro il Milan. L’allenatore della Juve non cambia, si va avanti così come aveva spiegato già stamattina La Gazzetta dello Sport. Ora il quotidiano, nella sua versione online, aggiunge che la Juventus ha smentito che si siano tenuti vertici. Ma allo stesso tempo dal club si apprende che Pirlo, dopo aver diretto l’allenamento di stamattina, sarà in panchina anche con il Sassuolo e ci resterà fino al termine della stagione. Juventus, Pirlo confermato sulla panchina Dunque smentito l’esonero di Pirlo come confermato anche da Sky Sport e da Gianluca Di Marzio. Il giornalista ha spiegato sul suo ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 10 maggio 2021)– Nessun esonero per Andrea, nonostante la pesante sconfitta contro il Milan. L’allenatore della Juve non cambia, si va avanti così come aveva spiegato già stamattina La Gazzetta dello. Ora il quotidiano, nella sua versione online, aggiunge che laha smentito che si siano tenuti vertici. Ma allo stesso tempo dal club si apprende che, dopo aver diretto l’allenamento di stamattina, sarà in panchina anche con il Sassuolo e ci resteràal termine dellasulla panchina Dunque smentito l’esonero dicomeanche da Skye da Gianluca Di Marzio. Il giornalista ha spiegato sul suo ...

Advertising

tancredipalmeri : Le urla belluine che arrivano dalla tribuna autorità dello Juventus Stadium quando Sky fa rivedere le immagini del… - SkySport : JUVENTUS-MILAN 0-3 Risultato finale ? ? #Diaz (45+1') ? #Rebic (78’) ? #Tomori (82’) ? SERIE A – 35^ giornata ??… - SkySport : ?? TOMORI ANTICIPA TUTTI E BATTE SZCZESNY ?? ? Primo gol in Serie A per il difensore rossonero e 3-0 MILAN allo Stadi… - Gabri_Juventus : RT @forumJuventus: [Sky Sport] Nessun esonero in vista per Pirlo, resterà sulla panchina della Juve fino al termine della stagione ? https:… - Gabri_Juventus : È in corso un vertice societario sul futuro di Andrea Pirlo, si decide tra l'esonero oppure la conferma fino a fine… -