Juventus, Sky Sport: “Nessun esonero in vista per Pirlo” (Di lunedì 10 maggio 2021) Andrea Pirlo concluderà la stagione sulla panchina della Juventus. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’allenatore bianconero – all’esordio da tecnico di una prima squadra – non sarà esonerato e guiderà Cristiano Ronaldo e compagni per le ultime tre giornate di campionato: Sassuolo, Inter e Bologna le prossime avversarie dei bianconeri che cercano un posto in Champions League. Dopo la sconfitta contro il Milan in casa per 3-0, il cammino europeo di Pirlo si è notevolemente complicato. Ma il vertice nel quartier generale della Juventus ha emesso un verdetto: Pirlo resta in panchina, niente promozione per Tudor. Almeno per ora. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Andreaconcluderà la stagione sulla panchina della. Secondo quanto riporta Sky, l’allenatore bianconero – all’esordio da tecnico di una prima squadra – non sarà esonerato e guiderà Cristiano Ronaldo e compagni per le ultime tre giornate di campionato: Sassuolo, Inter e Bologna le prossime avversarie dei bianconeri che cercano un posto in Champions League. Dopo la sconfitta contro il Milan in casa per 3-0, il cammino europeo disi è notevolemente complicato. Ma il vertice nel quartier generale dellaha emesso un verdetto:resta in panchina, niente promozione per Tudor. Almeno per ora.Face.

Advertising

tancredipalmeri : Le urla belluine che arrivano dalla tribuna autorità dello Juventus Stadium quando Sky fa rivedere le immagini del… - SkySport : JUVENTUS-MILAN 0-3 Risultato finale ? ? #Diaz (45+1') ? #Rebic (78’) ? #Tomori (82’) ? SERIE A – 35^ giornata ??… - SkySport : Milan-Juventus, Pirlo: 'Non mi faccio da parte, mi sono dovuto adattare' - DaniloServadei : Sky: vertice in corso a Torino per confermare o esonerare #Pirlo Sempre Sky: Ma tutto bene? #Juventus #JuveMilan - onlyju70 : @GiovaAlbanese La 'corretta' informazione di #Sky, ha già cancellato il tweet...???????????????#Juventus #Pirlo -