Juventus | Ronaldo posa con Leclerc e Sainz | lo scatto da Maranello -FOTO

Cristiano Ronaldo oggi a Maranello per far visita alla sede della Ferrari: la FOTO con Leclerc e Sainz – FOTO La dolorosa sconfitta contro il Milan viene smaltita con una "gita fuori porta" da Cristiano Ronaldo. Oggi il portoghese ha fatto visita a Maranello alla sede della Ferrari con Elkann e Agnelli. Sui social della Ferrari, CR7 posa con Leclerc e Sainz. Uno scatto che ha fatto impazzire il web. Can you calculate this? C² + CR7 C#essereFerrari@Charles Leclerc @Cristiano @CarlosSainz55 pic.twitter.com/Qmc1fyi8Um — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 10, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

