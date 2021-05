Juventus | Ronaldo fa visita alla Ferrari | lo accompagnano Agnelli ed Elkann

Advertising

TuttoMercatoWeb : ?? «#Pirlo e #Ronaldo rimarranno. Non molleremo mai» Cosi il vicepresidente della #Juventus Pavel #Nedved alla con… - TuttoMercatoWeb : Juventus, Nedved si espone: 'Ci sono difficoltà, ma Pirlo e Cristiano Ronaldo resteranno' - FcInterNewsit : Crisi Juventus, arriva il Tapiro per Nedved: 'Ci sono un po' di difficoltà, ma Pirlo e Cristiano Ronaldo restano' - ApMdp : Sassuolo-Juventus 4-4-2 Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa;… - GiacomoCerrai : @SkySport #skycampoaperto il problema della Juventus viene paradossalmente dall’acquisto di Ronaldo. Ha portato dis… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Ronaldo

Mattinata in Ferrari per Cristiano. L'attaccante bianconero, insieme al presidente Andrea Agnelli , si è recato in visita allo stabilimento di Maranello , guidato dal numero uno di Exor, nonché del Cavallino, John Elkann . Il ...... Cristianoha fatto visita allo stabilimento della Ferrari. Accompagnato dal presidente bianconero Andrea Agnelli e da John Elkann, l'attaccante portoghese dellaha ordinato una ...Suona l’allarme in casa Juve: l’atteggiamento con il quale si affrontano le gare è da rivedere. Dopo l’eliminazione, Ronaldo annichilisce il Cagliari ma la domenica successiva arriva la sconfitta più ...ROMA. – La Juve si lecca le ferite per il pesante crollo subito col Milan che compromette la corsa Champions, rende impervio il cammino di Pirlo verso la conferma. Come se non bastasse incombe il maci ...