Juventus, Pirlo verso l’esonero: c’è il nuovo tecnico già contro il Sassuolo (Di lunedì 10 maggio 2021) Juventus – La sconfitta di ieri contro il Milan ha tirato fuori tutti i limiti di una Juventus senza idee e confusa. La squadra di Pirlo dopo essere prematuramente usciti dalla lotta allo Scudetto possono perdere anche la Champions League. Di fatto la Juve è al quinto posto a 3 giornate dalla fine e con la partita contro l’Inter da giocare. La panchina di Pirlo balla e può clamorosamente saltare nelle prossime ore. Juventus, Pirlo via subito: pronto un traghettatore nuovo cambio già prima della gara col Sassuolo. Secondo quanto riferito da ‘La Stampa‘, Andrea Pirlo rischia di essere esonerato prima del previsto. Il suo contratto scadrà nel 2022, ma la Juventus vuole provare a salvare ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 10 maggio 2021)– La sconfitta di ieriil Milan ha tirato fuori tutti i limiti di unasenza idee e confusa. La squadra didopo essere prematuramente usciti dalla lotta allo Scudetto possono perdere anche la Champions League. Di fatto la Juve è al quinto posto a 3 giornate dalla fine e con la partital’Inter da giocare. La panchina diballa e può clamorosamente saltare nelle prossime ore.via subito: pronto un traghettatorecambio già prima della gara col. Secondo quanto riferito da ‘La Stampa‘, Andrearischia di essere esonerato prima del previsto. Il suo contratto scadrà nel 2022, ma lavuole provare a salvare ...

