Juventus | Pirlo confermato in panchina | la situazione

Andrea Pirlo confermato in panchina per la gara contro il Sassuolo: ecco quanto filtra dalla Continassa sul tecnico Andrea Pirlo è stato confermato per la gara contro il Sassuolo. Nessun esonero per lui verso la gara di mercoledì come riportato da Sky Sport. Ecco le ultime notizie. «Valutazioni immediate dopo la sconfitta contro il Milan e si è pensato anche all'esonero. Un giorno importante ma la dirigenza ha deciso di confermare Pirlo anche per l'immediatezza della gara contro il Sassuolo».

