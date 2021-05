Juventus, nessun vertice in corso: avanti con Pirlo (Di lunedì 10 maggio 2021) (Adnkronos) - nessun vertice societario alla Continassa per decidere l'esonero di Andrea Pirlo. Fonti Juventus smentiscono alcune ricostruzioni avanzate nelle ultime ore su un possibile allontanamento del tecnico bianconero dopo la sconfitta per 3-0 di ieri sera allo Stadium contro il Milan. Il k.o. contro i rossoneri ha fatto scivolare la Juventus al quinto posto in classifica, al momento quindi fuori dalla zona Champions. "Col presidente ho parlato dopo la partita, sono a disposizione, sarà la società a prendere le sue decisioni", ha detto Pirlo dopo il match che ha ulteriormente complicato la sua posizione. Per il futuro si fa anche il nome di Zinedine Zidane come suo possibile sostituto, ma in pole ci sarebbe Massimiliano Allegri per il quale si tratterebbe di un ritorno. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) (Adnkronos) -societario alla Continassa per decidere l'esonero di Andrea. Fontismentiscono alcune ricostruzioni avanzate nelle ultime ore su un possibile allontanamento del tecnico bianconero dopo la sconfitta per 3-0 di ieri sera allo Stadium contro il Milan. Il k.o. contro i rossoneri ha fatto scivolare laal quinto posto in classifica, al momento quindi fuori dalla zona Champions. "Col presidente ho parlato dopo la partita, sono a disposizione, sarà la società a prendere le sue decisioni", ha dettodopo il match che ha ulteriormente complicato la sua posizione. Per il futuro si fa anche il nome di Zinedine Zidane come suo possibile sostituto, ma in pole ci sarebbe Massimiliano Allegri per il quale si tratterebbe di un ritorno.

