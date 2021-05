Juventus - Milan, Pioli: "Grande partita. Era importante vincere". Pirlo: "Colpa mia" (Di lunedì 10 maggio 2021) Torino, 9 maggio 2021 " Grazie alle gemme di Brahim Diaz e Rebic e all'imperioso stacco di testa vincente nel finale di Tomori, il Milan sbanca con un secco 3 - 0 per la prima volta lo Juventus ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Torino, 9 maggio 2021 " Grazie alle gemme di Brahim Diaz e Rebic e all'imperioso stacco di testa vincente nel finale di Tomori, ilsbanca con un secco 3 - 0 per la prima volta lo...

Advertising

AntoVitiello : #Milan pazzesco, serata magica e #Juventus annullata allo Stadium (prima storica vittoria): scatto #Champions impor… - juventusfc : #????????????????????????! Inizia #JuveMilan e c'è UN SOLO OBIETTIVO! FORZA RAGAZZI! ?? LIVE MATCH: - OptaPaolo : 2011 - Il Milan ha vinto in casa della Juventus in Serie A per la prima volta da marzo 2011 (0-1 Gattuso), prima ch… - Fiorenz45748992 : RT @Fiorenz45748992: Il MAIALE ?? JUVENTINO [ndr FABIO RAVEZZANI] piange e impreca... QSVS TOP CALCIO 24 TELELOMBARDIA TOP PLANET MILAN JUV… - Profilo3Marco : RT @tancredipalmeri: La Juventus quest'anno ha avuto 7 partite fondamentali: Barcellona andata/ritorno Inter Milan and/rit Porto and/rit C… -