Juventus-Milan, Pellegatti: “La vittoria più importante degli ultimi anni” (Di lunedì 10 maggio 2021) Le ultime notizie sul Milan. Carlo Pellegatti ha parlato del match di ieri sera vinto dai rossoneri contro la Juventus con un netto 3-0 Leggi su pianetamilan (Di lunedì 10 maggio 2021) Le ultime notizie sul. Carloha parlato del match di ieri sera vinto dai rossoneri contro lacon un netto 3-0

Advertising

AntoVitiello : #Milan pazzesco, serata magica e #Juventus annullata allo Stadium (prima storica vittoria): scatto #Champions impor… - juventusfc : #????????????????????????! Inizia #JuveMilan e c'è UN SOLO OBIETTIVO! FORZA RAGAZZI! ?? LIVE MATCH: - OptaPaolo : 2011 - Il Milan ha vinto in casa della Juventus in Serie A per la prima volta da marzo 2011 (0-1 Gattuso), prima ch… - egidio_gialdini : 'C'è momento e momento ... RONALDO in FERRARI e retroscena di JUVE-MILAN'. La stagione della JUVENTUS secondo Giann… - Busonzio : RT @vox2box: Abbiamo parlato di Juventus-Milan (chi lo avrebbe detto), di lotta Champions (chi lo avrebbe detto), di Mou (chi lo avrebbe de… -