Juventus-Milan 0-3 | le immagini del gol di Brahim Díaz | VIDEO

Advertising

AntoVitiello : #Milan pazzesco, serata magica e #Juventus annullata allo Stadium (prima storica vittoria): scatto #Champions impor… - juventusfc : #????????????????????????! Inizia #JuveMilan e c'è UN SOLO OBIETTIVO! FORZA RAGAZZI! ?? LIVE MATCH: - OptaPaolo : 2011 - Il Milan ha vinto in casa della Juventus in Serie A per la prima volta da marzo 2011 (0-1 Gattuso), prima ch… - Salvati_Emilio : Trovami chi potrebbe essere più bella dello 0/3 del #Milan, a Torino, contro la #Juventus. Eccola. #JuventusMilan… - larcisiciliano : ?? Juventus - Milan 0 - 3, con Agnelli ed Elkann... x tutto il resto c'è Mastercard!?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Milan

... attualmente infatti la Vecchia Signora è quinta in classifica a meno uno dal Napoli quarto e a meno 3 da Atalanta eseconde a quota 72 punti. Laè allo sbando e per questa ragione è ...Ora un giorno di stop, dopodiché da domani sarà già tempo di 36esima giornata, con l'anticipo tra Napoli e Udinese e tutte le gare di mercoledì, tra cui spiccano Torino -, Sassuolo -, ...Un secco 3-0 in casa della Juventus che coincide con l’allungo forse decisivo in zona Champions League. Il Milan vincendo allontana i bianconeri e raggiunge l’Atalanta al secondo posto. La classifica ..."Partita immensa di una grande squadra, altre tre partite per centrare il nostro obiettivo! Let’s go!": questo il post pubblicato da Davide Calabria dopo la vittoria per 3-0 del ...