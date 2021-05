Juventus-Milan 0-3: “Incubo bianconero, rivoluzione necessaria” | VIDEO (Di lunedì 10 maggio 2021) Andrea Di Caro, vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport', ha analizzato la disfatta bianconera in Juventus-Milan 0-3: il suo commento Leggi su pianetamilan (Di lunedì 10 maggio 2021) Andrea Di Caro, vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport', ha analizzato la disfatta bianconera in0-3: il suo commento

Advertising

AntoVitiello : #Milan pazzesco, serata magica e #Juventus annullata allo Stadium (prima storica vittoria): scatto #Champions impor… - juventusfc : #????????????????????????! Inizia #JuveMilan e c'è UN SOLO OBIETTIVO! FORZA RAGAZZI! ?? LIVE MATCH: - OptaPaolo : 2011 - Il Milan ha vinto in casa della Juventus in Serie A per la prima volta da marzo 2011 (0-1 Gattuso), prima ch… - Leo______25 : RT @SkySport: ?? TOMORI ANTICIPA TUTTI E BATTE SZCZESNY ?? ? Primo gol in Serie A per il difensore rossonero e 3-0 MILAN allo Stadium ? Juven… - gio99068598 : RT @GiuliaSalemi93: Quindi ieri il mio #Milan ha fatto 3 Gol alla #juventus ? A torino? Ma buongiorno ?? -