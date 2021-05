Juventus, in arrivo un nuovo Tapiro d’oro: Staffelli alla Continassa – FOTO (Di lunedì 10 maggio 2021) Valerio Staffelli alla Continassa: nuovo Tapiro d’oro di Striscia la Notizia dopo il crollo con il Milan – FOTO (Dal nostro inviato alla Continassa) – Valerio Staffelli torna alla Continassa. L’inviato di Striscia la Notizia consegnerà oggi un nuovo Tapiro d’oro, dopo averlo già consegnato ad Andrea Agnelli per la questione Superlega e anche a Pirlo. Staffelli è già al centro sportivo del club bianconero all’indomani del crollo della Juventus contro il Milan di Pioli. Non è ancora noto il destinatario del Tapiro. Staffelli alla ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Valeriodi Striscia la Notizia dopo il crollo con il Milan –(Dal nostro inviato) – Valeriotorna. L’inviato di Striscia la Notizia consegnerà oggi un, dopo averlo già consegnato ad Andrea Agnelli per la questione Superlega e anche a Pirlo.è già al centro sportivo del club bianconero all’indomani del crollo dellacontro il Milan di Pioli. Non è ancora noto il destinatario del...

