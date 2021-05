Juventus, Gravina minaccia: “Fuori dalla Serie A se resta in Superlega” (Di lunedì 10 maggio 2021) Juventus – Continua il momento nero della Juventus. Non basta la sconfitta di ieri che ha per il momento escluso la Juventus dalla prossima Champions League. E non bastano nemmeno le minacce di Ceferin, che potrebbe in ogni caso bandire i bianconeri, insieme a Real Madrid e Barcellona – dalle prossime competizioni della Uefa. Ad aggravare il tutto, al momento, arrivano anche le minacce di Gravina. Il presidente della Figc è stato chiaro. Juventus, Gravina minaccia l’esclusione dal campionato Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente della Figc è stato molto chiaro. Mettendo ulteriore apprensione ai tifosi juventini nel momento più buoi degli ultimi 10 anni. “Le norme sono chiare – ha spiegato – Se al momento dell’iscrizione al prossimo ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 10 maggio 2021)– Continua il momento nero della. Non basta la sconfitta di ieri che ha per il momento escluso laprossima Champions League. E non bastano nemmeno le minacce di Ceferin, che potrebbe in ogni caso bandire i bianconeri, insieme a Real Madrid e Barcellona – dalle prossime competizioni della Uefa. Ad aggravare il tutto, al momento, arrivano anche le minacce di. Il presidente della Figc è stato chiaro.l’esclusione dal campionato Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente della Figc è stato molto chiaro. Mettendo ulteriore apprensione ai tifosi juventini nel momento più buoi degli ultimi 10 anni. “Le norme sono chiare – ha spiegato – Se al momento dell’iscrizione al prossimo ...

