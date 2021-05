Juventus, Gravina: “Fuori dalla Serie A se farà ancora parte della Superlega al momento dell’iscrizione al prossimo campionato” (Di lunedì 10 maggio 2021) La Juventus non potrà iscriversi al prossimo campionato di Serie A se nel momento in cui dovrà ratificare la partecipazione farà ancora parte della Superlega. Lo ha annunciato il presidente della Figc Gabriele Gravina: “Dispiacerebbe per i tifosi ma le regole sono regole: valgono per tutti”. Il numero del calcio italiano ha sottolineato che “le norme sono chiare” e quindi “se al momento dell’iscrizione al prossimo campionato la Juventus farà ancora parte della Superlega non potrà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Lanon potrà iscriversi aldiA se nelin cui dovrà ratificare lacipazione. Lo ha annunciato il presidenteFigc Gabriele: “Dispiacerebbe per i tifosi ma le regole sono regole: valgono per tutti”. Il numero del calcio italiano ha sottolineato che “le norme sono chiare” e quindi “se alallanon potrà ...

Advertising

capuanogio : #Gravina: 'Se la #Juventus non rispetta le regole sarà fuori anche per noi. Al momento dell'iscrizione al prossimo… - DiMarzio : #SerieA | #Gravina avvisa la Juventus: 'Le norme sono chiare' - repubblica : Superlega, Gravina minaccia la Juventus: 'Se non rispetta le regole è fuori dal campionato' - AndreaZeoli : RT @capuanogio: #Gravina: 'Se la #Juventus non rispetta le regole sarà fuori anche per noi. Al momento dell'iscrizione al prossimo campiona… - Italia_Notizie : Superlega, Gravina minaccia la Juventus: 'Se non rispetta le regole è fuori dal campionato' -