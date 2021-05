Juventus, Gravina avvisa: “Club bianconero fuori dalla Serie A se non lascia la Superlega” (Di lunedì 10 maggio 2021) Le dichiarazioni del presidente della Figc, Gabriele Gravina.L'argomento Superlega tiene ancora banco tra i vertici istituzionali del calcio italiano ed europeo. A tal proposito si è espresso il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ai microfoni dell'emittente radiofonica partenopea, Radio Kiss Kiss Napoli,Superlega, la Juventus contro l’UEFA: “Minacce inaccettabili, la giustizia agirà in favore del progetto”."Le norme sono chiare: se al momento dell'iscrizione al prossimo campionato la Juventus farà ancora parte della Superlega non potrà partecipare alla Serie A. Dispiacerebbe per i tifosi ma le regole sono regole: valgono per tuttianche e soprattutto per chi non rispetta i principi a cui bisogna ispirarsi. Sono principi semplici, affermati ... Leggi su mediagol (Di lunedì 10 maggio 2021) Le dichiarazioni del presidente della Figc, Gabriele.L'argomentotiene ancora banco tra i vertici istituzionali del calcio italiano ed europeo. A tal proposito si è espresso il presidente della Figc, Gabriele, ai microfoni dell'emittente radiofonica partenopea, Radio Kiss Kiss Napoli,, lacontro l’UEFA: “Minacce inaccettabili, la giustizia agirà in favore del progetto”."Le norme sono chiare: se al momento dell'iscrizione al prossimo campionato lafarà ancora parte dellanon potrà partecipare allaA. Dispiacerebbe per i tifosi ma le regole sono regole: valgono per tuttianche e soprattutto per chi non rispetta i principi a cui bisogna ispirarsi. Sono principi semplici, affermati ...

